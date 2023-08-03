ЦБ Индии одобрил 34 заявки от банков РФ на открытие счетов в рупиях

Резервный банк Индии (Центробанк, RBI) одобрил 34 заявки от разных российских банков на открытие специальных счетов в рупиях ("востро") в 14 индийских коммерческих кредитных банковских структурах. Об этом сообщила в нижней палате парламента государственный министр торговли и промышленности Индии Ануприя Патель.

"По состоянию на 2 июля RBI одобрил 34 заявки от разных российских банков на открытие спецсчетов в рупиях в 14 коммерческих банках Индии", - цитирует госминистра газета Business Standard.



"Торговля Индии с Россией пострадала из-за трудностей с оплатой из-за санкций в отношении крупных российских банков, включая их отключение от SWIFT [международная система расчетов], проблемы со страховым и перестраховочным покрытием, логистикой, так как крупные судоходные и логистические компании не обслуживают грузы, следующие в Россию", - заявила госминистр.

В связи с этим, отметила Патель, правительство Индии предприняло ряд шагов не только для поддержания, но и для увеличения экспорта в Россию, осуществляя платежи в национальных валютах, плавно вводя в действие Международный транспортный коридор Север-Юг и Восточный морской коридор (Ченнаи-Владивосток).