Банк «Уралсиб» заявил о взломе своих соцсетей

Мошенники сегодня ночью взломали соцсети банка «Уралсиб» и разместили там посты с фишингвыми ссылками. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале банка.

«Сегодня ночью произошел взлом соцсетей некоторых банков, в том числе и нашего», - заявили в кредитной организации.

Всех клиентов, которые перешли по ссылке из поста про акцию с 1win и оставили данные своей карты, немедленно ее заблокировать через мобильное приложение, горячую линию или в отделении банка.

«Главное - не затягивайте. Мошенники в любой момент могут расплатиться вашей картой или снять с нее деньги», - говорится в сообщении.