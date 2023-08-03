Банк «Уралсиб» заявил о взломе своих соцсетей
Мошенники сегодня ночью взломали соцсети банка «Уралсиб» и разместили там посты с фишингвыми ссылками. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале банка.
«Сегодня ночью произошел взлом соцсетей некоторых банков, в том числе и нашего», - заявили в кредитной организации.
Всех клиентов, которые перешли по ссылке из поста про акцию с 1win и оставили данные своей карты, немедленно ее заблокировать через мобильное приложение, горячую линию или в отделении банка.
«Главное - не затягивайте. Мошенники в любой момент могут расплатиться вашей картой или снять с нее деньги», - говорится в сообщении.
Ранее хакеры взломали портал Тюменской области и разместили пост о воссоединении РФ и Белоруссии. Также взлому подвергался и аккаунт министерства экологического перехода Италии в Twitter. Неизвестный хакер переименовал его в Vitalik, а также стал размещать в ленте твиты о криптовалюте.