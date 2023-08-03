$91.78+0.18100.70-0.24

Почта банк предупредил о временных ограничениях операций по картам UnionPay за границей

Операции по картам UnionPay от "Почта банка" могут быть временно ограничены для клиентов за рубежом, это связано с переходом кредитной организации на новую платформу расчетов по картам этой платежной системы. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Почта банк предупредил о временных ограничениях операций по картам UnionPay за границей
© ТАСС

"Почта банк" информирует, что в ближайшее время могут наблюдаться временные ограничения операций по картам UnionPay "Почта банка" за границей. Они носят исключительно технический характер и вызваны переходом банка на новую платформу расчетов по картам UnionPay", - отмечается в сообщении.

1