«Почта банк» сообщил об ограничениях операций по UnionPay за границей
Операции по картам UnionPay от «Почта банка» могут быть временно недоступны клиентам за границей из-за перехода кредитной организации на новую платформу расчетов по картам данной платежной системы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
В «Почта банке» уточнили, что ограничения носят «исключительно технический характер» и никакого отношения к санкциям не имеют. Клиентам, находящимся за рубежом, посоветовали в ближайшее время снять наличные с карты.
«На территории России карты UnionPay "Почта банка" работают без ограничений и в полном объеме», — добавили там.
О сроках возобновления работы сервиса финансовая организация пообещала сообщить дополнительно.
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