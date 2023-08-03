$91.78+0.18100.70-0.24

«Почта банк» сообщил об ограничениях операций по UnionPay за границей

Операции по картам UnionPay от «Почта банка» могут быть временно недоступны клиентам за границей из-за перехода кредитной организации на новую платформу расчетов по картам данной платежной системы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«Почта банк» сообщил об ограничениях операций по UnionPay за границей
© РИА Новости

В «Почта банке» уточнили, что ограничения носят «исключительно технический характер» и никакого отношения к санкциям не имеют. Клиентам, находящимся за рубежом, посоветовали в ближайшее время снять наличные с карты.

«На территории России карты UnionPay "Почта банка" работают без ограничений и в полном объеме», — добавили там.

О сроках возобновления работы сервиса финансовая организация пообещала сообщить дополнительно.

1
Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости