Каждый третий онлайн-кинотеатр в РФ повысил стоимость подписки

Треть видеосервисов за год повысили цену на подписку в России, ещё несколько планируют искать новые способы монетизации. Больше всех, на 50%, до 299 руб. в месяц за подписку увеличил стоимость «Кинопоиск» (принадлежит Яндекс), на четверть, до 249 руб. в месяц, подорожали услуги Kion (принадлежит МТС). Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование TelecomDaily.

Онлайн-кинотеатр Premier также поднял расценки на 50% — до 299 руб. в месяц, однако это повышение распространяется только на новых подписчиков. Okko, Wink, «Иви» и «Амедиатека» расценок в последние годы не меняли. Единственный онлайн-кинотеатр, снизивший стоимость подписки, — «Триколор Кино и ТВ».

В пресс-службе «Кинопоиска» настаивают на том, что стоимость подписки не повышали, а лишь отменили базовый тариф стоимостью 199 руб. В Kion пояснили, что сервис стремится «соответствовать запросам аудитории», поэтому регулярно пополняет библиотеку проектов и производит новый контент. В «Триколоре» объяснили сохранение низких цен стремлением сделать сервис более доступным для массовой аудитории и «конкурентной альтернативой коллективной ТВ-антенне».

В TelecomDaily пояснили, что большая часть сервисов зарабатывают в основном на подписке, а не на рекламе. При этом большинство опрошенных РБК онлайн-кинотеатров заверили, что в ближайшее время не планируют поднимать цену. Представитель онлайн-кинотеатра «Иви» в свою очередь обратила внимание на «ежегодную инфляцию стоимости контента» и сообщила, что сервис планирует «использовать возможности для дополнительной монетизации за счет расширения контентного предложения и функционала подписки».