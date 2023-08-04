Крупный бизнес попросил продлить разрешение о нераскрытии отчетности

Крупный бизнес, среди представителей которого «Газпром», «Уралхим» и «Россети», попросил изменить действующее с начала июля положение о раскрытии информации, «вернувшись ближе к предыдущей редакции». Это предложение было озвучено во время встречи представителей Минфина, Банка России, Московской биржи, эмитентов и профучастников рынка ценных бумаг, которая прошла 31 июля, рассказали «Коммерсанту» два источника среди брокеров.

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Постановление правительства России от 4 июля определило , что право раскрывать информацию в неполном объеме получили компании оборонно-промышленного комплекса, банки, работающие с гособоронзаказом, компании, против которых уже введены санкции, а также те из них, кто ведет деятельность или зарегистрирован на территории ДНР, Крыма, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области, в Севастополе. Среди сведений, которые они смогут не раскрывать: информация о составе органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов, об аффилированных лицах и дочерних организациях, о финансовых вложениях, об операциях в иностранной валюте.

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В ряде промышленных компаний рассказали «Коммерсанту», что недовольны ситуацией, но готовятся публиковать результаты во второй половине августа.

«Аргументация участников фондового рынка, что такая публикация необходима для его работы, не соответствует реальности. Стоимость акций металлургических компаний за последние полтора года, что отчетность не публикуется, росла и падала в корреляции с падением и восстановлением экономической активности России»,— подчеркивает собеседник издания.



«Позиция эмитентов понятна, так как дела компаний идут скромнее по сравнению с предыдущими годами, то не хочется публиковать такие цифры», — поясняет директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов.

При этом, по его оценке, непрозрачность компании может давать дисконт до 20% от стоимости ее акций. Как считают в Ассоциации владельцев облигаций, «инвестиции вслепую — не самый лучший вариант для развития рынка ценных бумаг». По словам члена ее совета Александра Беркунова, если эмитент не считает нужным раскрывать отчетность, то и «занимать деньги на публичном рынке не нужно».