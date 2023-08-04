Commerzbank сократил связанные с Россией риски до 576 млн евро

Чистый риск Commerzbank, связанный с российским бизнесом, сократился за второй квартал 2023 года на 69 млн евро, следует из презентация группы для аналитиков. Если на конец первого квартала показатель составлял 645 млн евро, то на 31 июня они были равны уже 576 млн евро.

«Мы продолжаем снижать риски, поддерживая существующих клиентов в соответствии со всеми санкционными нормами», — отмечается в презентации.

С февраля 2022 года exposure сократилась на 69% (с 1,9 млрд евро).

Всего во втором квартале Commerzbank заработал 2,6 млрд евро чистой прибыли, что на 9% больше, чем во втором квартале 2022 года. На результат повлиял рост процентных ставок.

Ранее руководство группы отмечало, что немецкий Commerzbank не планирует уходить с российского рынка, пока в стране есть их немецкие клиенты.

«Мы не бросим наших клиентов на произвол судьбы. Пока немецкая промышленность, немецкие клиенты продолжают вести там бизнес, мы будем их поддерживать», — заявлял председатель правления банка Манфред Кноф.