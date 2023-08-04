МТС-банк подал иск к Euroclear на 3,5 млрд рублей

МТС-банк подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear Bank, следует из картотеки суда. Сумма иска составляет 3,47 млрд рублей. В качестве третьего лица указан Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Суть иска в картотеке пока не раскрывается.

«МТС Банк обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Euroclear о взыскании незаконно заблокированных средств, которые были выплачены банку эмитентами облигаций после погашений бумаг и начислении купонного дохода. Российское законодательство позволяет перенести спор из иностранной юрисдикции в российскую в случае, если он связан с санкциями», — пояснили Frank Media в пресс-службе банка.

В последние несколько месяцев иски к Euroclear подали УК «Первая», региональная «Энергия-Инвест», производитель комбайнов «Ростсельмаш», а также частные инвесторы (несколько индивидуальных и один коллективный иск). Одним из первых к Euroclear подал «Санкт-Петербург» (БСПБ), который выиграл дело.