Суд обязал H&M заплатить больше 20 млн рублей петербургскому ТЦ

Шведская H&M должна заплатить 23,6 млн рублей петербургскому торговому комплексу «Невский центр». В Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти уточнили, что дело связано с закрытием магазина в торговом комплексе.

«В январе ООО «Стокманн СПб центр» […] предъявило в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти иск на 98 млн рублей к ООО «Эйч Энд Эм Хеннес энд Мауриц», «дочке» шведской корпорации H&M», – пишут СМИ.

Речь шла о закрытии магазина сети, который находился на 1-м и 2-м этажах «Невского центра», уточняет «Деловой Петербург». Представители ритейлера предъявили встречный иск о взыскании 50,8 млн рублей неосновательного обогащения. В компании отметили чрезмерность назначенных штрафов. В результате суд обязал H&M заплатить 23,6 млн рублей, а встречный иск ритейлера оставили без удовлетворения.