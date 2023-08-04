Магазины «Чижик» отказались от продажи сигарет
Дискаунтер группы X5 объясняет это низкой рентабельностью.
В пресс-службе сети объяснили, что бизнес-модель «Чижика» построена на постоянном сокращении затрат, что позволяет держать низкие цены. Табачная продукция, как пишет «Коммерсантъ», занимала минимальную долю в обороте, но была связана со сравнительно большими расходами, в том числе на оборудование под хранение сигарет.
Формат дискаунтеров строится на аренде небольших помещений и достаточно узком ассортименте повседневных продуктов. К концу июня под управлением X5 было 809 магазинов «Чижик».