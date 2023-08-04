Число заказов у Airbus существенно сократилось в июле

В июле европейская авиастроительная корпорация Airbus получила существенно меньше заказов на самолеты, чем в июне – 60 единиц против 902, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на компанию.

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Так, с начала года число заказов достигло 1140, с учетом отмен — 1101.

Airbus является крупнейшим авиакосмическим и оборонным предприятием мира.

Как заявила ранее газета «Коммерсант», российские авиакомпании опасаются, что из-за промедления с распределением средств из Фонда национального благосостояния, им может не хватить денег и времени на выкуп находящихся в лизинге самолетов.