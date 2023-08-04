Число заказов у Airbus существенно сократилось в июле
В июле европейская авиастроительная корпорация Airbus получила существенно меньше заказов на самолеты, чем в июне – 60 единиц против 902, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на компанию.
Так, с начала года число заказов достигло 1140, с учетом отмен — 1101.
Airbus является крупнейшим авиакосмическим и оборонным предприятием мира.
Как заявила ранее газета «Коммерсант», российские авиакомпании опасаются, что из-за промедления с распределением средств из Фонда национального благосостояния, им может не хватить денег и времени на выкуп находящихся в лизинге самолетов.
До этого Евросоюз на фоне российской спецоперации на Украине ввел санкции, запретив поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Санкции также обязывали лизингодателей разорвать действующие контракты с российскими авиакомпаниями.