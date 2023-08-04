Маск планирует создать в приложении X центр для торговли акциями

В приложении X Илона Маска может появиться центр торговли акциями, для чего платформа уже разослала запрос крупным компаниям, занимающимся сбором финансовых данных, пишет Business Insider.

Приложение X Илона Маска ранее называлось Twitter, и теперь ему необходима помощь экспертов и финансистов, чтобы стать центром торговли акциями для своих пользователей.

«Информация по рынку в режиме реального времени — это мощная сила, особенно в мире инвестиций», — говорится в запросе.

Компания попросила участников торгов указать, сколько собственных денег они готовы вложить в эти усилия.

Пока пользователи могут просматривать финансовые данные с помощью «Cashtags», начиная с 2022 года, вводя знак доллара и символ биржевого тикера.