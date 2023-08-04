Google обвинили в незаконном увольнении сотрудников

«Мы начали работать с Alphabet, потому что хотели создать технологии, которые делают мир лучше.Однако руководители компании не раз ставили прибыль выше наших проблем. Мы хотим, чтобы Alphabet была компанией, в которой работники имеют право голоса при принятии решений, которые влияют на нас и общество, в котором мы живем», — заявляли в профсоюзе.