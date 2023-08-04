На форуме в Уфе Сбербанк представил новые технологии

«Сбер второй год подряд становится официальным партнером мероприятий проекта «Умный город». I Всероссийские игры умных городов «Умный город. Живи спортом» в Саратове и IV Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – Умная страна» в Уфе показали, что данная концепция мероприятий проекта «Умный Город» является основополагающей для развития модели человекоцентричности, когда цифровые сервисы в разных отраслях решают важнейшие задачи государства для создания комфортной и безопасной среды современного человека. Сбер постоянно развивает сервисы и создает новые для цифровизации различных отраслей, таких как общественный транспорт, ЖКХ, туризм, спорт, здравоохранение и образование. Поэтому, можно сказать, что мероприятия проекта «Умный город» становятся площадкой не только для общения между государством и бизнесом, а еще и для общения с жителями РФ».