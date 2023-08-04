На форуме в Уфе Сбербанк представил новые технологии
Умный город. Умный регион. Умная страна. IV Международный форум развития и цифровой трансформации регионов России «Умный город – Умная страна», завершивший свою работу 28 июля в столице Башкортостана – Уфе, до сих пор держит высокий градус обсуждения участия и итогов деловой программы.
Насыщенная деловая программа форума охватила все актуальные тренды и инновации в области устойчивого развития территорий. 2 пленарных заседания, открытая гостиная, более 20 тематических сессий с представителями федеральных органов исполнительной власти и экспертами из разных отраслей, таких как цифровая трансформация управления, строительство, образование, здравоохранение, туризм, транспорт, дорожное строительство и энергетика.
«Форум «Умный город – Умная страна» стал ключевой площадкой для выстраивания диалога между бизнесом и органами власти Башкортостана. Стало понятно, что современные цифровые решения становятся мощным драйвером развития региона, и мы видим, что муниципалитеты готовы внедрять их. На форуме Сбер представил технологии, которые могут помочь в развитии туристического потенциала, телемедицины и безопасности жителей. По некоторым направлениям мы уже успешно сотрудничаем с Правительством республики, уверен, что и новые решения могут стать полезными для жителей Башкирии», – отмечает Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка.
Цифровые решения Сбера, помимо банкинга, сегодня применяются во многих отраслях – от туризма и спорта до медицины. Речь идет о таких решениях, как биометрия, дистанционный мониторинг пациентов, сервисы искусственного интеллекта для здравоохранения, развитие туристического кластера с помощью цифры и др.
Владимир Маринов, управляющий директор департамента по работе с государственным сектором, ПАО Сбербанк:
«Сбер второй год подряд становится официальным партнером мероприятий проекта «Умный город». I Всероссийские игры умных городов «Умный город. Живи спортом» в Саратове и IV Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – Умная страна» в Уфе показали, что данная концепция мероприятий проекта «Умный Город» является основополагающей для развития модели человекоцентричности, когда цифровые сервисы в разных отраслях решают важнейшие задачи государства для создания комфортной и безопасной среды современного человека. Сбер постоянно развивает сервисы и создает новые для цифровизации различных отраслей, таких как общественный транспорт, ЖКХ, туризм, спорт, здравоохранение и образование. Поэтому, можно сказать, что мероприятия проекта «Умный город» становятся площадкой не только для общения между государством и бизнесом, а еще и для общения с жителями РФ».