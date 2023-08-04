Путин подписал закон об исключении иностранных участников из владения значимым бизнесом

Согласно тексту закона, российский суд сможет приостанавливать корпоративные права акционера или владельца значимой организации, если он предпримет действия, препятствующие управлению компанией. Поводом для приостановки также послужат те действия, которые могут привести к прекращению или приостановке работы компании либо её банкротству.

Также исключить иностранного участника могут за его публичное объявление о прекращении деятельности компании, либо объявление о своём уходе из организации. Другими поводами для исключения является расторжение или нарушение договора, сокращение более трети сотрудников, либо соблюдение антироссийских санкций.

К экономически значимым организациям закон относит те российские компании, где 50% или более принадлежат иностранным владельцам. Среди иностранных холдингов к таким будут относиться все те, в которых доля владельцев из России составляет более 50% без дополнительных условий, либо более 30%, если российские владельцы смогли определять решение компании на последнем собрании высшего органа управления. Если же в иностранной компании более 20% принадлежит российским владельцам, и эти владельцы попали под санкции (либо под санкциями сами компания) закон также рассматривает такую организацию как значимую.