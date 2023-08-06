$94.81+1.03103.84+1.31

Нитку нефтепровода «Дружба» в Польше отключили из-за утечки

Одна из ниток нефтепровода «Дружба» в направлении Германии отключена из-за утечки на польской территории, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу оператора PERN.

Польша отключила нитку нефтепровода «Дружба» из-за утечки
© globallookpress.com

В пресс-службе польского оператора отметили, что автоматические системы, следящие за сохранностью трубопровода, зафиксировали разгерметизацию одной из двух ниток в районе Ходеч.

Прокачка по поврежденной нити была немедленно прекращена. Вторая нитка работает в штатном режиме, уточнили в PERN.

Остальные элементы нефтяной инфраструктуры, расположенные на территории республики, работают без перебоев, заводы получают нефть по графику.

Что известно о нефтепроводе "Дружба"

Специалисты компании расследуют обстоятельства происшествия.

На месте инцидента находятся сотрудники экстренных служб, аварийная бригада оператора. Рекультивация пострадавшего от разлива нефти участка начнется после окончания ремонтных работ.

9
Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости