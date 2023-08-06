Польша отключила нитку нефтепровода «Дружба» из-за утечки

Нитку нефтепровода «Дружба» в Польше отключили из-за утечки
Одна из ниток нефтепровода «Дружба» в направлении Германии отключена из-за утечки на польской территории, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу оператора PERN.
В пресс-службе польского оператора отметили, что автоматические системы, следящие за сохранностью трубопровода, зафиксировали разгерметизацию одной из двух ниток в районе Ходеч.
Прокачка по поврежденной нити была немедленно прекращена. Вторая нитка работает в штатном режиме, уточнили в PERN.
Остальные элементы нефтяной инфраструктуры, расположенные на территории республики, работают без перебоев, заводы получают нефть по графику.
Специалисты компании расследуют обстоятельства происшествия.
На месте инцидента находятся сотрудники экстренных служб, аварийная бригада оператора. Рекультивация пострадавшего от разлива нефти участка начнется после окончания ремонтных работ.