Польша отключила нитку нефтепровода «Дружба» из-за утечки

Одна из ниток нефтепровода «Дружба» в направлении Германии отключена из-за утечки на польской территории, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу оператора PERN.

В пресс-службе польского оператора отметили, что автоматические системы, следящие за сохранностью трубопровода, зафиксировали разгерметизацию одной из двух ниток в районе Ходеч.

Прокачка по поврежденной нити была немедленно прекращена. Вторая нитка работает в штатном режиме, уточнили в PERN.

Остальные элементы нефтяной инфраструктуры, расположенные на территории республики, работают без перебоев, заводы получают нефть по графику.

Специалисты компании расследуют обстоятельства происшествия.