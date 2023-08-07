Европейские компании потеряли в России минимум 100 миллиардов евро

Крупнейшие европейские компании понесли серьезные убытки на российском рынке — ущерб насчитывает как минимум 100 миллиардов евро после начала военного конфликта на Украине. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на свой анализ, передает РИА Новости.

Издание информирует, что около 176 компаний столкнулись с обесцениванием активов, расходах, связанных с обменом валюты, а также другими расходами в результате закрытия, продажи или сокращения бизнеса в России.

В публикации при этом уточнялось, что исследование не учитывает рост цен на энергию и прочую продукцию из-за боевых действий на Украине и западных санкций против России.

Агентство напоминает, что Россия неоднократно заявляла о способности справиться с санкционным давлением Запада, которое он начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве считают, западным странам не хватает мужества признать, что политика ограничений провалилась, хотя некоторые зарубежные эксперты уже указали на недостаточную эффективность санкций.