Отечественный бренд Just clothes откроет магазины в шести городах России

Отечественный бренд одежды Just clothes готовится к открытию на ведущих торговых площадках в России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина.

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Магазины откроются в ТЦ «Европолис» в Москве, в ТЦ «Мега Парнас» в Санкт-Петербурге, в торговых центрах «Мега» в Казани, Ростове-на-Дону и Самаре, а также в ТРЦ «Фантастика» в Нижнем Новгороде.

«Бренд работает в том же формате, что и Uniqlo с аналогичным дизайном помещений, поэтому им достаточно легко занимать площадки, пустующие после ухода западных ритейлеров», — подчеркнул Люлин.