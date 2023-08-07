Отечественный бренд Just clothes откроет магазины в шести городах России
Отечественный бренд одежды Just clothes готовится к открытию на ведущих торговых площадках в России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина.
Магазины откроются в ТЦ «Европолис» в Москве, в ТЦ «Мега Парнас» в Санкт-Петербурге, в торговых центрах «Мега» в Казани, Ростове-на-Дону и Самаре, а также в ТРЦ «Фантастика» в Нижнем Новгороде.
«Бренд работает в том же формате, что и Uniqlo с аналогичным дизайном помещений, поэтому им достаточно легко занимать площадки, пустующие после ухода западных ритейлеров», — подчеркнул Люлин.
Напомним, в мае СМИ сообщали, что в 2023 году в России планируется открытие более 400 новых магазинов российских fashion-ритейлеров. В июне президент России Владимир Путин подчеркивал, что в РФ должна появиться целенаправленная политика по продвижению отечественных брендов.