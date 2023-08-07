Сети доставки суши и роллов сообщили о росте закупочных цен на ряд продуктов

Сети доставки суши и роллов столкнулись с проблемами с поставками ряда продуктов. Речь идет о курице, кальмаре и рисе, сообщает «Коммерсант».

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Ситуация возникла в связи с западными санкциями против России и ростом спроса на продукцию отечественных поставщиков. Также вышеуказанные продукты выросли в цене. В частности, средняя закупочная стоимость форели поднялась с 1329 руб. за килограмм до 1500, семги — с 1535 до 1600 руб./кг.

По словам представителей «Ёбидоёби», в настоящее время компания пытается выстроить долгосрочную стратегию поставок. Там уточнили, что раньше «были простые и понятные шаги по выбору поставщика». Сейчас ситуация изменилась, говорят в сети.

Там также указали на резкое повышение стоимости лососевых. Санкции привели к тому, что закупка красной рыбы в Чили и Норвегии не может осуществляться. В этой связи нагрузка упала на отечественных и белорусских производителей рыбы, которые существенно увеличили цены на поставку товара.