Главный конкурент России на нефтяном рынке резко сократил прибыль

Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco сообщила о снижении чистой прибыли во втором квартале 2023 года до 30,07 миллиарда долларов, что на 38 процентов меньше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на отчет саудовской госкомпании пишет Reuters.

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За полгода прибыль упала на 29,5 процента, до 61,961 миллиарда долларов. Как отмечается в документе, снижение связано с падением цен на нефть, уменьшением маржи нефтепереработки и химической промышленности.

Частично потери компенсировали снижение выплат за добычу и более высокие финансовые и прочие доходы. Дивидендные выплаты за второй квартал составят 19,509 миллиарда долларов, большая часть из них пойдет в бюджет королевства.

Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы России, главного конкурента Саудовской Аравии на нефтяном рынке, в первые полгода сократились почти в два раза.

Разница в цифрах связана с западными санкции, в том числе эмбарго Евросоюза и потолком цен на нефть, из-за которых российские компании вынуждены продавать сырье и нефтепродукты с существенным дисконтом. При этом обе страны сокращают экспорт на мировые рынки для поддержания стоимости углеводородов.