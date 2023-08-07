В Госдуме оценили шансы возвращения западных компаний

«В 1990-е годы эти компании заходили, что называется, в режиме наибольшего благоприятствования, не было никаких российских конкурентов. Сегодня ситуация совершенно поменялась, и на те или иные продукты транспортных компаний у нас сегодня есть свои аналоги или они будут [появляться] в течение ближайшего времени.



Компании будут возвращаться, но возвращаться с серьезными потерями по объему рынка и серьезными вопросами к стоимости той или иной продукции, поскольку у нас уже формируется конкурентная среда практически по всей номенклатуре, которую сегодня может предложить европейский, американский или транснациональный производитель для населения», — добавил парламентарий.