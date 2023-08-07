Индия получила максимальную скидку на российскую нефть
Цена российской нефти для индийских компаний снизилась до минимума с марта 2022 года, пишет Bloomberg со ссылкой на пресс-службу Минтранса Индии.
По данным агентства, за баррель нефти Индия платит $68,17, в то время как в мае цена составляла $70,17, а год назад превышала $100.
Отмечается, что цена включает в себя транспортные расходы.
Автор статьи пояснил, что российское топливо не является самым дешевым на региональном рынке: Нью-Дели закупает иракскую нефть по $67,1. Вместе с тем, из Саудовской Аравии она поступает по $81,78.
Объем поставок энергоресурса в июле, по сведениям аналитической компании Kpler, составлял 2,09 млн баррелей в сутки.
Эксперты Refinitiv, в свою очередь, сообщили, что в общей сложности поставлялось 2,08 млн баррелей в сутки. По их данным, в июле поставки достигли максимума за всю историю торговых операций между Россией и Индией в сфере углеводородов.