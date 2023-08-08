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Польша возобновила прокачку нефти по повреждённому участку трубопровода «Дружба»

Польские рабочие восстановили повреждённый участок нитки трубопровода «Дружба», прокачка возобновлена.

Польша возобновила прокачку нефти по поврежденному участку «Дружбы»
© ТАСС

Об этом сообщила компания — оператор польского участка PERN.

«Технические службы PERN в понедельник вечером полностью восстановили функциональность повреждённой нитки трубопровода», — говорится в заявлении, которое цитирует РИА Новости.

6 августа стало известно, что нитка нефтепровода «Дружба» в направлении Германии была отключена из-за утечки на территории Польши.

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