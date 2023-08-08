Польша возобновила прокачку нефти по поврежденному участку «Дружбы»

Польша возобновила прокачку нефти по повреждённому участку трубопровода «Дружба»
Польские рабочие восстановили повреждённый участок нитки трубопровода «Дружба», прокачка возобновлена.
Об этом сообщила компания — оператор польского участка PERN.
«Технические службы PERN в понедельник вечером полностью восстановили функциональность повреждённой нитки трубопровода», — говорится в заявлении, которое цитирует РИА Новости.
6 августа стало известно, что нитка нефтепровода «Дружба» в направлении Германии была отключена из-за утечки на территории Польши.