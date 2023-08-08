ЦБ Кубы ограничил компаниям сделки с наличными

Так, ограничение на операции с наличными составляет 5000 песо (около 208 долларов или 20 тысяч рублей). Отмечается, что оно будет вводиться постепенно в течение шести месяцев. Цель этих нововведений состоит в том, чтобы платежи между экономическими субъектами осуществлялись не в наличной валюте, а в электронном формате — таким образом кубинский регулятор хочет «обуздать безудержную инфляцию и неофициальный бизнес в условиях серьезного экономического кризиса», а также контролировать девальвацию национальной валюты.