Стало известно, сколько Россия экспортировала чипсов в прошлом году

В 2022 году Россия вошла в первую десятку экспортеров по поставкам картофельных чипсов на мировой рынок. Объем составил 44 тысячи тонн, что стало рекордом, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «Агроэкспорт») при Минсельхозе.

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При этом предполагается, что объем экспорта данной продукции может увеличиться вдвое. В материалах говорится, что страна заняла седьмое место в рейтинге стран-экспортеров картофельных чипсов в натуральном выражении.

Объем поставок превысил итоги 2021 года на 0,9% в натуральном выражении и на 69,5% - в денежном.

В центре указывают на ежегодное увеличение российского экспорта этой продукции с 2018 года по 2022 год. По весу рост составляет 17,3%, по стоимости - 30,3%, отмечают там.

В целом за этот период экспорт вырос почти двое, увеличившись до 44 тысячи тонн с 23,3 тысячи.