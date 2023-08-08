Крупным американским банкам предсказали проблемы

Moody's понизило кредитные рейтинги десяти малых и средних банков США, а показатель шести крупных поместило на пересмотр в сторону понижения, сообщает Reuters со ссылкой на данные агентства.

© Lenta.ru

Среди банковских гигантов, которым предсказали возможность снижения рейтинга, названы Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street и Truist Financial (TFC.N). В Moody's отметили, что результаты многих кредитных организаций во втором квартале «показали растущее давление на прибыль, что снизит их способность генерировать внутренний капитал». Это связали в том числе с ожидающейся в начале 2024 года в США «умеренной рецессией».

Агентство предупредило, что может понизить рейтинги и других банков, отметив, что кредитная устойчивость сектора, вероятно, будет подвергаться испытаниям рисками финансирования и снижением рентабельности.