Крупным американским банкам предсказали проблемы

Среди банковских гигантов, которым предсказали возможность снижения рейтинга, названы Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street и Truist Financial (TFC.N). В Moody's отметили, что результаты многих кредитных организаций во втором квартале «показали растущее давление на прибыль, что снизит их способность генерировать внутренний капитал». Это связали в том числе с ожидающейся в начале 2024 года в США «умеренной рецессией».