РЖД начали продавать на своем сайте билеты на самолеты и автобусы. Как сообщает РИА Новости, их предлагают на тех маршрутах, где добраться только на поезде невозможно.

Изначально на сайте РЖД можно было найти и приобрести билеты исключительно на поезда. Если задавался маршрут, по которому нельзя добраться по железной дороге, то посетителю сообщали, что билетов по заданным параметрам не найдено.

В 2020 году компания запустила конструктор мультимодальных маршрутов. Постепенно холдинг расширял эту опцию, предлагая приобрести в одном заказе поездки сразу на нескольких видах транспорта. Первоначально функция работала на популярных направлениях, в частности, туристических. Теперь на сайте можно приобрести билеты на проезд между всеми городами России, в которых работают перевозчики с онлайн-продажами.