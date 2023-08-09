Американская компания обвинила российских конкурентов в демпинге

Директор компании Trident Seafoods Джо Бандрант направил своим контрагентам письмо, в котором российские добытчики лосося обвиняются в демпинге на мировом рынке. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отраслевое издание Undercurrent News.

Подчеркивается, что в связи с высоким уловом лососевых, в первую очередь горбуши, российские рыбаки уменьшают стоимость обезглавленной и потрошеной рыбы.

В итоге цена на горбушу снизилась до уровня, который наблюдался в 1990-х.

По словам источников издания, американские рыбаки готовы поставлять рыбу с Аляски в Китай по цене 1,98–2,56 долларов за 1 кг, тогда как российские продают ее по цене 1,54–1,98 долларов за 1 кг.

Цены на российскую горбушу снижаются исключительно из-за высокой путины, указывают эксперты российского рыболовного рынка. По их словам, о демпинге речи тут не идет.

Специалисты отмечают, что на внутреннем рынка США из лососевых популярна семга. А горбуша и нерка из Тихого океана традиционно экспортно ориентированные виды рыбы для американских рыбаков.