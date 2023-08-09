Американская компания обвинила российских конкурентов в демпинге

Американская компания-добытчик обвинила российских конкурентов в демпинге
Директор компании Trident Seafoods Джо Бандрант направил своим контрагентам письмо, в котором российские добытчики лосося обвиняются в демпинге на мировом рынке. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отраслевое издание Undercurrent News.
Подчеркивается, что в связи с высоким уловом лососевых, в первую очередь горбуши, российские рыбаки уменьшают стоимость обезглавленной и потрошеной рыбы.
В итоге цена на горбушу снизилась до уровня, который наблюдался в 1990-х.
По словам источников издания, американские рыбаки готовы поставлять рыбу с Аляски в Китай по цене 1,98–2,56 долларов за 1 кг, тогда как российские продают ее по цене 1,54–1,98 долларов за 1 кг.
Цены на российскую горбушу снижаются исключительно из-за высокой путины, указывают эксперты российского рыболовного рынка. По их словам, о демпинге речи тут не идет.
Специалисты отмечают, что на внутреннем рынка США из лососевых популярна семга. А горбуша и нерка из Тихого океана традиционно экспортно ориентированные виды рыбы для американских рыбаков.
Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что российским рыбакам удается полностью обеспечивать внутренний рынок рыбой. Он отметил, что на импорт приходится небольшая доля тех биоресурсов, которые не вылавливаются на аквакультурных предприятиях.