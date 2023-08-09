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Heineken потерял крупную сделку из-за деятельности компании в РФ

Организаторы финского музыкального фестиваля Flow, который пройдет в Хельсинки с 11 по 13 августа, отказались от сотрудничества с голландской пивоваренной компанией Heineken из-за ее деятельности в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Heineken потерял крупную сделку из-за деятельности компании в РФ
© ТАСС

Исполнительный директор фестиваля Суви Каллио отметила, что на мероприятии напитки бренда Heineken Silver заменят продуктами местного производителя Hartwall. Финский производитель пива сейчас выступает главным партнером мероприятия.

Напомним, что в 2023 году Heineken подверглась резкой критике в Нидерландах за то, что обещала покинуть российский рынок, но вместо этого выпустила ряд новых продуктов. Организация подчеркивала, что планы по уходу остаются в силе, а новые товары нужны были для повышения привлекательности российского бизнеса для потенциальных покупателей.

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В апреле 2023 года СМИ сообщали, что Heineken удалось найти покупателя на свой бизнес. Сейчас сделка ожидает одобрения со стороны российских властей. В июне 2022 года активы оценивались в 475 млн евро, а долги составляли около 275 млн евро.

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