Heineken потерял крупную сделку из-за деятельности компании в РФ
Организаторы финского музыкального фестиваля Flow, который пройдет в Хельсинки с 11 по 13 августа, отказались от сотрудничества с голландской пивоваренной компанией Heineken из-за ее деятельности в РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Исполнительный директор фестиваля Суви Каллио отметила, что на мероприятии напитки бренда Heineken Silver заменят продуктами местного производителя Hartwall. Финский производитель пива сейчас выступает главным партнером мероприятия.
Напомним, что в 2023 году Heineken подверглась резкой критике в Нидерландах за то, что обещала покинуть российский рынок, но вместо этого выпустила ряд новых продуктов. Организация подчеркивала, что планы по уходу остаются в силе, а новые товары нужны были для повышения привлекательности российского бизнеса для потенциальных покупателей.
В апреле 2023 года СМИ сообщали, что Heineken удалось найти покупателя на свой бизнес. Сейчас сделка ожидает одобрения со стороны российских властей. В июне 2022 года активы оценивались в 475 млн евро, а долги составляли около 275 млн евро.