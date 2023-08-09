E.ON намерен остаться в консорциуме по эксплуатации «Севпотока»

"Я считаю, что возврат в ближайшем будущем цен, которые мы имели в 2017, 2018, 2019 годах, до пандемии и войны на Украине, практически исключен", - полагает специалист.



"Надежные, постоянные энергоносители имеют свою цену, и это пока так и останется", - добавил Шпикер.



"Динамика энергетического кризиса показала, что нужно еще больше учитывать в процессах все быстрее изменяющиеся рамочные условия", - считает он.