«Почта России» сообщила о запуске нового формата почтовых отделений

Пресс-служба «Почты России» объявила о запуске нового формата почтовых отделений, в которых совместят востребованные почтовые услуги и пункты выдачи заказов маркетплейсов.

Компания планирует открыть такие пункты в микрорайонах с новой застройкой. Ожидается, что на первом этапе она откроет 30 отделений вместе с «Яндекс Маркетом» в столице и Санкт-Петербурге.

Уточняется, что первые из них уже начали работать.

Предполагается, что у клиентов будет возможность получать и отправлять посылки, письма, оплачивать счета и переводить деньги в одной части отделения, а получить заказ или оформить возврат — в другой. Также во второй зоне продавцы смогут отгружать товары в дальнейшую доставку.

Благодаря новому формат сети «Почта России» выстроит систему, при которой человек сможет максимум за 5 минут дойти до места получения заказа.

По словам заместителя генерального директора «Почты России» Максима Цыпина, компания трансформируется из традиционной почтовой службы в универсального логистического оператора для электронной коммерции.