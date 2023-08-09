ФАС усилит контроль за торговыми сетями в регионах РФ

«Анализ позволил службе выявить сети, за которыми необходимо усилить контроль не только в соответствии с Законом о защите конкуренции в части запрета злоупотребления доминирующим положением, но и на предмет предусмотренного Законом о торговле запрета на приобретение или аренду дополнительных торговых площадей. Он показал, что доминирующее положение на рынке розничной торговли продовольственными товарами занимает минимальное количество сетей», — говорится в тексте.