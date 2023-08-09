Болгария разрешила АЭС "Козлодуй" получать оборудование из РФ

По его информации, правительство отменило некоторые ограничения на работу с российскими компаниями, благодаря чему проведение переговоров о поставках оборудования стало возможным.

В настоящее время на пятом энергоблоке АЭС "Козлодуй" используется российское ядерное топливо. Народное собрание (парламент) Болгарии в ноябре прошлого года обязало правительство страны обеспечить лицензирование альтернативного ядерного топлива с целью выдачи разрешения на его доставку и использование в 2024 году. 20 октября 2022 года власти разрешили поставлять топливо для реакторов ВВЕР-1000 из России и других стран, но не в ущерб безопасности станции.