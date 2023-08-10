Во ФСИН сообщили о высоком спросе бизнеса на труд осужденных

По данным службы, сейчас суммарно трудовую повинность отбывают 35,3 тыс. заключенных, из них 9300 человек работают в частных компаниях, а остальные 26 тыс. — в 1700 организациях на принудительных работах. Сообщается, что на начало 2023 года было создано свыше 300 исправительных центров, где могут быть заняты 40 тыс. заключенных, а к 2024 году планируется довести количество мест для отбывания наказания в виде принудительных работ до 80 тыс.