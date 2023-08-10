На Украине Bacardi признали «спонсором войны»

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в список «международных спонсоров войны» известную бермудскую алкогольную компанию Bacardi Limited. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Как отмечают в ведомстве, ранее Bacardi объявила о прекращении экспорта своей продукции в Россию и вложений в рекламу на территории РФ. Однако позже, утверждают в НАПК, компания начала искать новых сотрудников в стране и размещать объявления о найме.