Владелец Coach решил купить владельца Versace и Michael Kors

Холдинг Tapestry, который владеет люксовыми брендами Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman, приобретает группу компаний Capri Holdings, куда входят Versace, Jimmy Choo и Michael Kors, за $8,5 млрд.

После того как в конце 2024 года сделка закроется, компания будет состоять из «шести взаимодополняющих брендов с глобальным охватом». Прогнозируемый годовой объём продаж, по предварительным данным, составит более $12 млрд в более чем 75 странах.