Молдавия введет санкции против связанной с «Газпромом» компании

Отмечается, что «Молдоватрансгаз» не выполнил требования юридического разделения в соответствии с одной из моделей, установленных законодательством, и не подал в НАРЭ запрос на ее сертификацию, уведомив о невозможности завершить данный процесс. За это компании теперь грозят санкции в размере не менее 10% от годового оборота держателей лицензий. Заседание по делу назначили на 8 сентября.