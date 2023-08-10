Молдавия введет санкции против связанной с «Газпромом» компании
Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии инициировало процедуру финансовых санкций в отношении оператора газотранспортной системы «Молдоватрансгаз» из-за связи с «Газпромом». Соответствующее заявление появилось на сайте агентства.
«НАРЭ инициировало процедуру финансового санкционирования оператора газотранспортной системы ООО "Молдоватрансгаз" за несоблюдение юридических обязательств, связанных с обеспечением его независимости в отношении вертикально интегрированной газовой компании АО "Молдовагаз", что является обязательным условием согласно Энергетическому пакету III», — говорится в тексте.
Отмечается, что «Молдоватрансгаз» не выполнил требования юридического разделения в соответствии с одной из моделей, установленных законодательством, и не подал в НАРЭ запрос на ее сертификацию, уведомив о невозможности завершить данный процесс. За это компании теперь грозят санкции в размере не менее 10% от годового оборота держателей лицензий. Заседание по делу назначили на 8 сентября.