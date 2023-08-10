«Яндекс» намерен исполнить планы по реструктуризации компании в начале 2024 года
Совет директоров «Яндекса» намерен исполнить планы по реструктуризации бизнеса и привлечению инвесторов в начале 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, в настоящее время совет директоров «Яндекса» продолжает работать над планируемой реструктуризацией компании и общается с несколькими потенциальными инвесторами, которые претендуют на покупку различных пакетов экономической доли организации. На рассмотрение акционеров предложение планируют вынести до конца 2023 года.
«Все предлагаемые советом директоров изменения должны будут одобрить акционеры Yandex N.V.» — добавил источник.
В мае сообщалось, что «Яндекс» получил от потенциальных инвесторов заявки на покупку долей в компании. Компания приняла решение, что после их продажи сохранит контроль за собой, то есть новые инвесторы не будут его иметь. Бизнесы по развитию беспилотных автомобилей, облачных технологий и образовательных сервисов "Яндекса" продолжат работу в РФ, а их международные части выделят в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V.