«Яндекс» намерен исполнить планы по реструктуризации компании в начале 2024 года

Совет директоров «Яндекса» намерен исполнить планы по реструктуризации бизнеса и привлечению инвесторов в начале 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, в настоящее время совет директоров «Яндекса» продолжает работать над планируемой реструктуризацией компании и общается с несколькими потенциальными инвесторами, которые претендуют на покупку различных пакетов экономической доли организации. На рассмотрение акционеров предложение планируют вынести до конца 2023 года.

В мае сообщалось, что «Яндекс» получил от потенциальных инвесторов заявки на покупку долей в компании. Компания приняла решение, что после их продажи сохранит контроль за собой, то есть новые инвесторы не будут его иметь. Бизнесы по развитию беспилотных автомобилей, облачных технологий и образовательных сервисов "Яндекса" продолжат работу в РФ, а их международные части выделят в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V.