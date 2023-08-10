Шведская компания Eastnine продала акции в российском ритейлере одежды MFG
Шведская компания Eastnine закончила продажу своих 36% акций российского ритейлера одежды Melon Fashion Group, в который входят магазины Zarina, Befree, Love Republic и Sela.
Об этом говорится на официальном сайте компании.
Сообщается, что сумма сделки составила порядка $15,6 млрд, что равняется €146 млн.
На текущий момент сумма уже находится на счету Eastnine в европейском банке.
Ранее стало известно, что владелец бренда Coach приобрёл группу компаний, в которую входят Versace и Michael Kors, за $8,5 млрд.