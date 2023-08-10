Шведская компания Eastnine продала акции в российском ритейлере одежды MFG

Шведская компания Eastnine закончила продажу своих 36% акций российского ритейлера одежды Melon Fashion Group, в который входят магазины Zarina, Befree, Love Republic и Sela.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

Сообщается, что сумма сделки составила порядка $15,6 млрд, что равняется €146 млн.

На текущий момент сумма уже находится на счету Eastnine в европейском банке.