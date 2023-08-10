Стало известно, что обсудили Путин и глава ВТБ на встрече в четверг

Президент России Влад«имир Путин положительно оценил совместную работу по развитию внешнеторговых расчетов, в том числе в нацвалютах, которую проводят банк ВТБ» с Центробанком РФ. Об этом пишет ТАСС.

Путин в четверг провел встречу с главой ВТБ Андреем Костиным. На ней глава государства предложил обсудить вопрос, который связан «с организацией системы расчетов по внешнеторговым операциям, с переходом на национальные валюты и так далее».

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«Знаю, что вы здесь поработали как следует, в том числе и с Банком России», — подчеркнул Путин.

Костин в ответ доложил об активном развитии двусторонних расчетов со странами Ближнего Востока, Азии и Африки в последние месяцы. По словам главы ВТБ, на смену международной системе межбанковских расчетов SWIFT приходят национальные системы.

«Важно, чтобы они могли друг с другом взаимодействовать», — отметил Костин.

Он доложил, что Россия сейчас продвигает идею создания расчетно-депозитарного хаба, который может прийти на смену Euroclear.

Глава ВТБ заверил, что в этом и следующем году может наблюдаться «бурный переход на расчеты в национальных валютах в странах, ...Глобального Юга». Он объяснил, что имеет в виду развивающиеся государства, государства дружественные России сейчас. Костин уточнил, что сейчас по этому вопросу идет плотная работа.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце мая заявил, что переход на национальные валюты в торговле окажет оздоровляющий эффект для мировой экономики. По словам Лаврова, Россия активно переходит на расчеты в нацвалютах с государствами Азии, Африки и Латинской Америки, Индией, КНР, Ираном. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в июне отмечала, что Россия заключила больше 750 контрактов в национальных валютах на поставки за рубеж зерна, масла и сахара в этом году, больше всего — с Ираном, Сирией, Египтом и странами СНГ. Сообщалось о переговорах России с Катаром по поводу перехода на расчеты в нацвалютах.