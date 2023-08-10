В России вырос грузооборот морских портов

Грузооборот морских портов России за январь-июль 2023 года увеличился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Росморречфлот.

В общей сложности за первое полугодие 2023 года грузооборот составил 526,8 миллиона тонн. В Росморречфлот рост объяснили увеличением на 16,8% до 263,9 миллионов тонн объема перевалки сухих грузов — зерна, минеральных и химических удобрений, угля и кокса».

«Перевалка наливных грузов выросла умеренно (+2,6%), до 262,9 миллиона тонн», — добавили там.