В России вырос грузооборот морских портов
Грузооборот морских портов России за январь-июль 2023 года увеличился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Росморречфлот.
В общей сложности за первое полугодие 2023 года грузооборот составил 526,8 миллиона тонн. В Росморречфлот рост объяснили увеличением на 16,8% до 263,9 миллионов тонн объема перевалки сухих грузов — зерна, минеральных и химических удобрений, угля и кокса».
«Перевалка наливных грузов выросла умеренно (+2,6%), до 262,9 миллиона тонн», — добавили там.
Лидерами по росту грузооборота стали порты Азово-Черноморского бассейна. За январь-июль в них он вырос на 18,4% до 174,9 миллионов тонн. Из них объем перевалки сухих грузов увеличился на 29,5% до 83,4 миллионов тонн, а наливных — на 9,9% до 91,5 миллиона тонн.