СМИ узнали о стадии сделки по продаже сети Decathlon в РФ

Сделку по продаже магазинов французского бренда Decathlon, которые находятся в России, еще не завершили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минпромторге РФ.

По его словам, в настоящее время данный вопрос находится на стадии обсуждения.

«Стороны находятся в процессе переговоров», - подчеркнул источник агентства.

Он также заявил, что дата открытия магазинов будет названа позже.

О нахождении сетью покупателей на все свои магазины в России заявил в конце июля статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Он уточнил, что всю необходимую документацию по продаже активов внесли в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями. Евтухов подчеркнул, что сделку в стране одобрили.

На фоне украинского кризиса Decathlon объявила о приостановке поставок товаров в Россию. Все магазины компании в РФ были закрыты 27 июня 2022 года «на неопределенный срок».