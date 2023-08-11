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VK приняла решение об уходе с Британских Виргинских островов

Акционерами и советом директоров VK была утверждена перерегистрация юридического лица с Британских Виргинских островов в Россию - в специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области. Об этом сообщила компания.

VK уйдет с Британских Виргинских островов
© globallookpress.com

Так, деятельность компании на Британских Виргинских островах прекращается.

Членами Совета директоров МКПАО «ВК» остаются текущие члены Совета директоров VK Company Limited.

Ранее сообщалось о планах VK и Российского квантового центра развивать квантовые вычисления с помощью облачной платформы VK Cloud. Соответствующее соглашение было подписано между сторонами.

Благодаря данному сотрудничеству будет сформирована облачная среда, которая поможет ускорить разработки в области квантовых вычислений. Также отмечалось, что стороны намерены заняться созданием квантового компьютера в облачном доступе и запустят на нем основные алгоритмы в режиме реального времени.

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