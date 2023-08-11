VK уйдет с Британских Виргинских островов

Акционерами и советом директоров VK была утверждена перерегистрация юридического лица с Британских Виргинских островов в Россию - в специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области. Об этом сообщила компания.

Так, деятельность компании на Британских Виргинских островах прекращается.

Членами Совета директоров МКПАО «ВК» остаются текущие члены Совета директоров VK Company Limited.

Ранее сообщалось о планах VK и Российского квантового центра развивать квантовые вычисления с помощью облачной платформы VK Cloud. Соответствующее соглашение было подписано между сторонами.