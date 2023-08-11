UBS отказался от гарантий швейцарских властей по поглощению Credit Suisse

Крупнейший банк Швейцарии UBS отказался от гарантий швейцарского правительства по экстренному поглощению банка Credit Suisse. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

"Сегодня UBS сообщил, что отказывается от обязательств [по защите от] убытков со стороны [Швейцарской] Конфедерации без компенсации", - утверждается в документе.

Решение вступает в силу немедленно, отмечается в тексте.

Согласно заявлению, банк "окончательно расторг договор", в соответствии с которым швейцарские власти должны были гарантировать ему защиту от убытков в размере 9 млрд швейцарских франков ($10,2 млрд), а также предоставить гарантии в размере не более 100 млрд швейцарских франков ($114 млрд) для обеспечения кредитов для поддержания ликвидности.