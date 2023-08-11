Wildberries тестирует новый логотип

Компания Wildberries приступила к тестированию нового логотипа. В пятницу, 11 августа, его поместили на сайт онлайн-платформы, передает агентство «Прайм».

У обновленного логотипа маркетплейса больше нет острых углов. Теперь он приобрел более круглую форму. Скорректировался и шрифт.

Факт разработки нового логотипа был подтвержден пресс-службой маркетплейса. При этом в компании отметили, что речь идет о тестировании проекта. Пока это не полномасштабный ребрендинг.

В фирме также указали на разработку нескольких концепций. Сейчас проверяют одну из них. Кроме того, онлайн-ретейлер уточнил, что сейчас компания получает и оценивает обратную связь от покупателей.

Подчеркивается, что новый логотип используется ограниченно в некоторых новых пунктах выдачи заказов (ПВЗ).