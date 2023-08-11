Голосовой робот от «МегаФона» поможет РЖД в подборе персонала

«РЖД — один из крупнейших работодателей в стране. При наших объемах найма с внешнего рынка труда, а это около 100 тысяч человек в год, автоматизация HR-процессов и роботизация рекрутинга — один из приоритетов кадрового блока. В настоящее время IТ-решение от "МегаФона" в нашей компании используется в пилотном режиме. В месяц голосовой робот совершает более восьми тысяч звонков. Этот инструмент позволил нам снизить нагрузку на HR-специалистов и сократить время первичной коммуникации с кандидатом. Также мы видим, что робот существенно повышает конверсию кандидатов, записанных на интервью», — отметил начальник департамента управления персоналом РЖД Сергей Саратов.