Airbnb обвинили в неуплате налогов на сумму более 500 миллионов евро

В Италии американская компания Airbnb, которая занимается краткосрочной арендой, обвиняется в неуплате налогов на сумму более 500 миллионов евро. Соответствующее обвинение фирме предъявила налоговая служба страны, передает газета Il Sole 24 Ore.

Именно данная сумма, как уточняется в публикации, не была выплачена налоговой инспекции Италии. Подчеркивается, что эту сумму превосходит лишь та, которую в стране потребовали выплатить от Meta*. Компанию обвиняют в неуплате налогов в виде НДС.

Как пишет издание, указ о краткосрочной аренде жилья 2017 года регулирует, что лицам, для которых сдача жилья в аренду является основным видом заработка, необходимо выплачивать 21% налог государству.

Но, как отмечается, онлайн-платформы должны удерживать у собственников жилья 21% от арендной платы, а затем выплачивать эту сумму в виде налога государству в том случае, если сдача жилья в аренду не является основным видом заработка.