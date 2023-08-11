Энергетическая компания из Германии может подать иск против России
Финансовый директор немецкой энергетической компании EnBW Томас Кустерер заявил, что концерн может подать иск против России из-за прекращения поставок газа для его дочерней компании Verbundnetz Gas Agbo (VNG). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Он также добавил, что компания хочет добиться через суд возмещения понесённых убытков. По словам Кустерера, в данный момент специалисты VNG изучают юридические средства для решения данной ситуации.
Отметим, что это уже не первый подобный случай. Ранее немецкая компания RWE и энергоконцерн Uniper также подали в суд на российскую энергетическую компанию «Газпром» с целью компенсировать убытки от прекращения поставок российского газа. Позже представители Uniper рассказали, что компания ожидает решения суда не раньше 2024 года.