Финансовый директор немецкой энергетической компании EnBW Томас Кустерер заявил, что концерн может подать иск против России из-за прекращения поставок газа для его дочерней компании Verbundnetz Gas Agbo (VNG). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Он также добавил, что компания хочет добиться через суд возмещения понесённых убытков. По словам Кустерера, в данный момент специалисты VNG изучают юридические средства для решения данной ситуации.