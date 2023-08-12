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"Яндекс Go" не подтвердил возможность оплачивать поездки в Сербии картой "Мир"

Поездки на «Яндекс. Такси» в Сербии пока нельзя оплачивать картой «Мир». Эту возможность только начали тестировать. Об этом сообщил сервис «Яндекс Go», передаёт «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

"Яндекс Go" не подтвердил возможность оплачивать поездки в Сербии картой "Мир"
© РИА Новости

Сегодня в телеграм-каналах появилась информация, что картами «Мир» можно оплатить «Яндекс. Такси» в Сербии. Отмечалось, что оплата списывается в сербских динарах на счёт юрлица компании в Белграде.

Однако в пресс-службе сервиса пояснили, что услуга пока не предоставляется.

«Оплата поездок в Яндекс Go картой системы "Мир" в Сербии недоступна», - сказали в компании.

Там отметили, что пользователи в Сербии могут подключить карту «Мир» в личном кабинете. Но оплатить поездку в этой стране пока нельзя. Это экспериментальная опция, сейчас её тестируют сотрудники компании.

Сервис «Яндекс. Такси» заработал в Сербии в середине 2018 года. В июне 2022 года было зарегистрировано представительство «Яндекса» в Белграде.

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