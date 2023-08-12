"Яндекс Go" не подтвердил возможность оплачивать поездки в Сербии картой "Мир"

Поездки на «Яндекс. Такси» в Сербии пока нельзя оплачивать картой «Мир». Эту возможность только начали тестировать. Об этом сообщил сервис «Яндекс Go», передаёт «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

Сегодня в телеграм-каналах появилась информация, что картами «Мир» можно оплатить «Яндекс. Такси» в Сербии. Отмечалось, что оплата списывается в сербских динарах на счёт юрлица компании в Белграде.

Однако в пресс-службе сервиса пояснили, что услуга пока не предоставляется.

«Оплата поездок в Яндекс Go картой системы "Мир" в Сербии недоступна», - сказали в компании.

Там отметили, что пользователи в Сербии могут подключить карту «Мир» в личном кабинете. Но оплатить поездку в этой стране пока нельзя. Это экспериментальная опция, сейчас её тестируют сотрудники компании.