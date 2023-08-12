Промсвязьбанк расширил сеть отделений в Мариуполе

Промсвязьбанк (ПСБ) открыл 10 по счету отделение в Мариуполе. Торжественное открытие состоялось с участием председателя банка Петра Фрадкова, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина и председателя правительства региона Евгения Солнцева, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"ПСБ, расширяя банковскую инфраструктуру в Донецкой Народной Республике, открыл в Мариуполе новое отделение для клиентов - физических лиц. <...> С открытием нового офиса по адресу: проспект Адмирала Лунина, д. 33, сеть ПСБ в городе теперь насчитывает 10 отделений, включая мобильные офисы", - сказано в сообщении.

Поясняется, что еще более 10 дополнительных офисов появятся в Мариуполе в ближайшее время. Всего региональная сеть ПСБ в ДНР включает в себя 246 отделений.

"Наряду с широкой офисной сетью населению также доступно 30 банкоматов в Мариуполе, а во всей республике - свыше 660 устройств", - добавили в пресс-службе.